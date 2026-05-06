Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Pkw-Lenker wirft Böller auf Fahrbahn

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstag (05.05.2026), gegen 13.00 Uhr in Leonberg ereignete.

Zwei Mädchen im Alter von elf Jahren fuhren hintereinander auf ihren Fahrrädern die Mühlstraße in Richtung Höfingern/Gebersheim entlang, als ihnen ein schwarzer BMW SUV mit getönten hinteren Seitenscheiben entgegenkam. Als das Fahrzeug etwa auf gleicher Höhe mit den Mädchen war, öffnete der Fahrer das Fahrerfenster und warf einen großen Böller in Richtung der beiden. Anschließend fuhr er stark beschleunigend in Richtung Leonberg davon.

Der Böller explodierte, als die Mädchen an diesem vorbeifuhren. Verletzt wurden die beiden Elfjährigen dabei nicht.

Der Fahrer wird als 25 bis 40 Jahre alt mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

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