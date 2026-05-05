Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Steinheim an der Murr: 44-Jähriger auf Autobahnparkplatz niedergeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, die sich bereits vergangenen Mittwoch, 29.04.2026, auf dem Autobahnparkplatz Kälbling-Ost an der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim ereignete. Ein 44 Jahre alter Mann wollte dort etwa zwischen 16.45 Uhr und 17.00 Uhr austreten. Hierzu begab er sich an einen Maschendrahtzaun, als plötzlich ein noch unbekannter Täter vermutlich einen Stoß aus einem Pulverfeuerlöscher in das Gesicht des 44-Jährigen versprühte. Ein anderer Täter schlug ihn hierauf wohl mit einem Motorradhelm. Als der Angegriffene versuchte zu flüchten, sollen ihm zunächst etwa fünf bis sechs Personen den Weg versperrt haben. Schließlich gelang dem 44-Jährigen die Flucht und die Täter machten sich auf mehreren Quads, eines davon dürfte rot gewesen sein, und einem Motorrad aus dem Staub. Der leicht verletzte 44-Jährige stieg zunächst in sein Fahrzeug und alarmierte im weiteren Verlauf die Polizei. Die hierauf durchgeführten Fahndungsmaßnahmen führten jedoch nicht zur Feststellung von Tatverdächtigen.

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