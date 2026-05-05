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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: 43-Jährige in psychischem Ausnahmezustand

Ludwigsburg (ots)

Da sie sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und augenscheinlich alkoholisiert war, brachten Polizeibeamte eine 43-Jährige am Dienstag (05.05.2026) in eine psychiatrische Einrichtung.

Die 43-Jährige hatte gegen 9.30 Uhr bei einem Termin mit einer Sozialarbeiterin im Bereich des Marktplatzes die Frau umarmt und nicht mehr losgelassen. Beim Versuch, sich aus der Umarmung zu befreien, entstand ein Gerangel und die Sozialarbeiterin erlitt leichte Verletzungen. Sie verständigte anschließend die Polizei.

Beim Warten auf das Eintreffen der Polizei, traf die Geschädigte erneut auf die 43-Jährige, die sie sofort wieder umklammerte. Die Einsatzkräfte nahmen die 43-Jährige schließlich vorläufig fest und brachte sie in eine psychiatrische Einrichtung. Dabei trat sie einen Polizeibeamten, der dadurch leichte Verletzungen erlitt.

Bereits am Abend zuvor (04.05.2026) war die 43-Jährige in einem Supermarkt in der Steinbeisstraße in Freiberg am Neckar aufgefallen. Dort belästigte sie Mitarbeitende und Kundschaft. Zudem soll sie einen 16-Jährigen auf die Wange geküsst haben.

Bereits am 22.04.2026 mit einem ähnlichen Sachverhalt aufgefallen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6261414

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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