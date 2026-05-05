Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen und Rutesheim: Unbekannte brechen in Gartenhäuser ein - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag- und Montagnachmittag (03. und 04.05.2026) trieben noch unbekannte Täter auf Kleingartenanlagen nahe Renningen und Rutesheim ihr Unwesen. Zum einen verschafften sich die Unbekannten zu mindestens vier Gartengrundstücken im Bereich "Bolzegerten" südlich der Bundesstraße 295 bei Renningen Zutritt. Anschließend machten sie sich an Schuppen und Gartenhütten zu schaffen und dürften zwei Benzinkanister gestohlen haben. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. In der Kleingartenanlage im Bereich des Friolzheimer Weg im Gewann "Burgfeld" nahe Rutesheim suchten die Unbekannten vermutlich zehn Gartengrundstücke heim. Sie brachen mehrere Gartenhäuser auf und stahlen nach derzeitigem Ermittlungsstand drei Rasenmäher, zwei Aufsitzrasenmäher und verschiedene andere Gartengeräte im Gesamtwert von mehrere Tausend Euro. Der Sachschaden konnte abschließend noch nicht geschätzt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich entweder an den Polizeiposten Renningen, Tel. 07159 8045-0, oder den Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 99910-0, oder nutzen die E-Mail-Adresse leonberg.prev@polizei.bwl.de.

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