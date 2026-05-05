Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: falsche Bankmitarbeiten erbeuten Geld

Ludwigsburg (ots)

Eine Seniorin aus Leonberg-Eltingen erhielt am Montag (04.05.2026) gegen 12.30 Uhr einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Der Unbekannte machte der Frau glaubhaft, das ihre EC-Karte überprüft werden müsse und dazu ein Mitarbeiter vorbeikäme. Kurz darauf erschien ein etwa 30 Jahre alter Mann bei der Seniorin im nordwestlichen Eltingen, nahm die Karte entgegen und rannte davon. Kurz darauf kam es zu einer Abbuchung von knapp 1.000 Euro vom Konto der Seniorin.

Der Abholer wurde als etwa 170 cm groß mit kurzen dunkelbraunen Haaren und bekleidet mit einer braunen Hose sowie einem Pullover beschrieben.

Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang machten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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