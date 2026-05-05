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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag (03.05.2026) zwischen 13.15 Uhr und 15.15 Uhr einen auf dem Parkplatz der Gäuhalle in der Alten Herrenberger Straße in Bondorf abgestellten Seat. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Er könnte mit einem weißen Pkw mit Tübinger Zulassung (TÜ-) unterwegs gewesen sein.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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