Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Bäume beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (01.05.2026) und Samstag (02.05.2026), 09:20 Uhr die Baumkronen zweier Bäume im Bereich eines Grillplatzes im Korntaler Weg in Korntal-Münchingen ab. Eine der beiden Kronen steckten die Unbekannten in ein dort stehendes Klohäuschen. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

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