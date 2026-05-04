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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: Polizei ermittelt nach Waldbrand

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache brach am Samstag (02.05.2026), gegen 19.30 Uhr auf einem Wiesengrundstück nahe eines Feldweges am Waldrand im Gewann "Gehrnäcker" in Hildrizhausen ein Brand aus. Aufgrund der Trockenheit breiteten sich die Flammen rasch in den angrenzenden Wald und letztlich auf einer Fläche von etwa 40 Quadratmetern aus. Durch das rasche Entdecken des Feuers durch Zeugen und die Verständigung der Feuerwehr konnte eine größere Ausbreitung verhindert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Holzgerlingen aufgenommen hat.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Holzgerlingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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