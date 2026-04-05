Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl von Motorrollern

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

In der Nacht von Karfreitag den 03.04.2026 auf Samstag den 04.04.2026 kam es zum Diebstahl zweier Motorroller. Die Roller wurden durch ihre Besitzer in der Fichtestraße und in der St.-Gallus-Straße geparkt und mit dem Lenkerschloss gesichert. Dennoch wurden die Roller durch einen oder mehrere, bislang unbekannte Täter entwendet.

Einer der Motorroller konnte nur kurze Zeit nach der Anzeigenaufnahme im Hinterhof der St.-Gallus-Kirche aufgefunden werden. Durch die Polizei wurde eine Spurensicherung durchgeführt.

Aktuell kommt es im Stadtgebiet wieder vermehrt zu Einbrüchen in geparkte Fahrzeuge oder dem Diebstahl von Kleinkrafträdern. Die Polizei weist darauf hin, dass eine bloße Sicherung mittels Lenkerschloss oftmals nicht ausreicht. Es wird eine zusätzliche Sicherung bspw. durch ein Bremsenschloss empfohlen.

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