Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: unbekannte Täterin erpresst Zigaretten

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen eine noch unbekannte Frau, die am Sonntag (03.05.2026) gegen 00.30 Uhr in einem Linienbus und an einer Haltstelle in Schwieberdingen Personen beleidigt, bespuckt und unter Vorhalt eines Messers Zigaretten erpresst hat. Die Frau, die etwa Mitte 20 Jahre alt sein soll, befand sich in Schwieberdingen im Bus der Linie 503, als sie sich in den Mittelgang stellte. Als eine 29 Jahre alte Frau an der Haltestelle "Glemstal" aus dem Bus aussteigen wollte, berührte sie die Unbekannte versehentlich. Hierauf beleidigte die Täterin die Frau, drehte sich anschließend zu einem 55 Jahre alte Fahrgast um, sprach diesen an und spuckte ihm dann ins Gesicht. Danach verließ die Unbekannte, die etwa 165 bis 170 cm groß ist, eine normale bis dickliche Figur hat und ihre vermutlich blondierten Haare zu einem Zopf gebunden trug, den Bus. An der Haltestelle ging sie auf einen 22 Jahre alten Mann zu, beleidigte diesen ebenfalls und forderte dann mutmaßlich unter Vorhalt eines Messers eine Zigarette von ihm. Der 22-Jährige hielt der Unbekannten hierauf seine geöffnete Packung hin, woraus die Frau mehrere Zigaretten entwendete. Anschließend machte sich die Täterin, die als ungepflegt beschrieben wurde und mit einer schwarze Jogginghose sowie einer schwarzen Jacke bekleidet war, in das Wohngebiet südlich der Hemminger Straße davon. Die noch in der Nacht durch die Polizei durchgeführten Fahndungsmaßnahmen erbrachten kein Ergebnis. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

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