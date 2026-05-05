Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Snackautomat geplündert

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter beschädigten zwischen Sonntag (03.05.2026), 13.30 Uhr und Montag (04.05.2026), 02.30 Uhr einen Snackautomaten in der Ditzinger Straße in Hirschlanden. Zudem stahlen die Täter mehrere Getränkedosen sowie mutmaßlich noch weitere Artikel aus dem Automaten.

Weder die Höhe des Sachschadens noch der Wert des Diebesgutes können derzeit genau beziffert werden.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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