Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 40-Jähriger von Unbekannten auf Roller bedroht

Ludwigsburg (ots)

Nachdem am Montagabend (04.05.2026) ein 40 Jahre alter Mann nahe der Straße "Riedle" in Ludwigsburg von zwei Unbekannten bedroht wurde, sucht die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg noch Zeugen. Der 40-Jährige war gegen 22.20 Uhr zu Fuß auf einem geteerten Feldweg in Verlängerung der Straße "Riedle" unterwegs. Plötzlich vernahm er ein Motorengeräusch. Anschließend dürfte ein unbeleuchteter Roller besetzt mit zwei Personen von hinten auf den 40-Jährigen zugefahren sein. Der Sozius soll dann eine Schusswaffe auf den 40-Jährigen gerichtet haben, bevor die beiden Tatverdächtigen mit dem Roller in Richtung der Siedlung Grünbühl davonfuhren. Der 40-Jährige alarmierte hierauf die Polizei, die mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und unterstützt durch einen Polizeihubschrauber nach den beiden Tatverdächtigen fahndete. Die Fahndungsmaßnahmen blieben jedoch ohne Ergebnis. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de an die Polizei zu wenden.

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