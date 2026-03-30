Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - BAB 1

Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 1

Lübeck (ots)

Am Montagmorgen (30.03.2026) kam es auf der Bundesautobahn 1 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw alleinbeteiligt gegen die Mittelschutzleitplanke geriet. Das Fahrzeug musste aufgrund schwerer Beschädigungen abgeschleppt werden.

Die Polizei erhielt gegen 05:30 Uhr mehrere Anrufe über einen vermeintlichen Liegenbleiber, der auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg circa 1000m vor der Anschlussstelle Lübeck-Zentrum auf dem Standstreifen stehen sollte.

Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten schwere Beschädigungen an dem Audi A6 fest. Zudem stand der Pkw entgegen der Fahrtrichtung. Der 29-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Ostholsteiner auf der Bundesautobahn 1 in Richtung Hamburg, als er mutmaßlich aufgrund der Witterungsumstände mit seinem Fahrzeug zunächst gegen die Mittelschutzleitplanke stieß und anschließend auf dem Standstreifen zum Stehen kam.

Die Polizei sperrte die Fahrbahn für die Unfallaufnahme und die Abschleppmaßnahmen bis circa 06:10 Uhr.

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