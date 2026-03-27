Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Abschlussmeldung VfB Lübeck - TuS BW Lohne

Lübeck (ots)

Am Freitagabend (27.03.2026) trafen die Mannschaften des VfB Lübeck und des TuS BW Lohne im Stadion an der Lohmühle in Lübeck aufeinander. Die Begegnung endete mit 2 : 0. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Eutin und der Diensthundestaffel der Polizeidirektion Ratzeburg hatte sich die Polizeidirektion Lübeck mit einem verstärkten Kräfteansatz auf die Sportveranstaltung vorbereitet.

Rund 2.800 Zuschauer verfolgten die Partie auf der Lohmühle. Die Anreise und Vorspielphase verlief ruhig und friedlich.

Das Spiel wurde planmäßig um 19.30 Uhr angepfiffen.

Nach dem 2 : 0 Endstand verließen die Besucherinnen und Besucher ab 21.20 Uhr zügig das Stadion. Die Abreise verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle.

Die Polizei bilanzierte einen insgesamt friedlichen Verlauf. Zu herausragenden Vorfällen kam es nicht.

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