PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Abschlussmeldung VfB Lübeck - TuS BW Lohne

Lübeck (ots)

Am Freitagabend (27.03.2026) trafen die Mannschaften des VfB Lübeck und des TuS BW Lohne im Stadion an der Lohmühle in Lübeck aufeinander. Die Begegnung endete mit 2 : 0. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Eutin und der Diensthundestaffel der Polizeidirektion Ratzeburg hatte sich die Polizeidirektion Lübeck mit einem verstärkten Kräfteansatz auf die Sportveranstaltung vorbereitet.

Rund 2.800 Zuschauer verfolgten die Partie auf der Lohmühle. Die Anreise und Vorspielphase verlief ruhig und friedlich.

Das Spiel wurde planmäßig um 19.30 Uhr angepfiffen.

Nach dem 2 : 0 Endstand verließen die Besucherinnen und Besucher ab 21.20 Uhr zügig das Stadion. Die Abreise verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle.

Die Polizei bilanzierte einen insgesamt friedlichen Verlauf. Zu herausragenden Vorfällen kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren