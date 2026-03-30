Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Polizeidirektion Lübeck

Die Polizei gibt zum Beginn der Fahrradsaison Tipps zur richtigen Sicherung

Lübeck (ots)

Mit dem Beginn des Frühlings startet auch die Fahrradsaison. Steigende Temperaturen und Sonnenschein sorgen dafür, dass viele Menschen derzeit wieder aufs Fahrrad umsteigen. Wichtig für die Radsaison ist dabei nicht nur ein straßentaugliches Rad, sondern auch der richtige Diebstahlschutz.

Vor dem Hintergrund der in der letzten Woche veröffentlichten Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 für die Bereiche Lübeck und Ostholstein zeigt sich zwar, dass die Gesamtanzahl der Fahrraddiebstähle in beiden Bereichen rückläufig ist, dennoch wurden in Lübeck im letzten Jahr 852 und in Ostholstein 469 Fahrraddiebstähle gemeldet. Die Aufklärungsquote liegt jeweils bei unter 10%.

Um sein Fahrrad bestmöglich vor Diebstahl zu schützten, bitten die Polizeibeamten der Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck folgende Hinweise zu berücksichtigen:

- Nutzung eines massiven Bügel-, Stahlketten- oder Panzerkabelschlosses - Anschließen des Fahrrads an einem festen Gegenstand wie einem Fahrradständer - Anbringung eines GPS-Senders, um den Standort des Rades verfolgen zu können - individuelle Kennzeichnung des Fahrrads, um die Identifizierbarkeit zu erhöhen - Erstellung eines Fahrradpasses mit allen wichtigen Informationen wie Rahmennummer, Hersteller, Modell, Foto und Eigentumsnachweis, um die Ermittlungen nach einem Diebstahl zu ermöglichen

Zudem bietet im Mai 2026 ein Fachunternehmen zwei Fahrradcodieraktionen in Lübeck an:

- Am 08.05.2026 von 15-17 Uhr bei der Polizeistation in Eichholz und - am 30.05.2026 von 9-12 Uhr bei der Polizeistation in Travemünde

werden Fahrräder, E-Scooter, Kinderwagen und Rollatoren mit einem bundeseinheitlichen Code versehen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Es ist jedoch erforderlich, ein Ausweisdokument und den Eigentumsnachweis vorzulegen. Die Kosten für die Codierung von Fahrrädern belaufen sich auf 18EUR, die Codierung von E-Bikes mit Akku kostet 28EUR.

Weitere Informationen zu Präventionsmöglichkeiten finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

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