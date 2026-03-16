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Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verkehrsunfall auf der A2 - Mehrere Fahrzeuge beteiligt

FW-OB: Verkehrsunfall auf der A2 - Mehrere Fahrzeuge beteiligt
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Oberhausen (ots)

Am heutigen Morgen kam es während des Berufsverkehrs auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Hannover zu einem Verkehrsunfall, an dem insgesamt sieben Pkw beteiligt waren. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einheiten zur Unfallstelle aus, um die Rettungsmaßnahmen zu unterstützen und die Lage zu sichern. Vor Ort waren zwei Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Sie konnten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit werden. Es wurden zwei Personen leicht verletzt. Eine Person wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Oberhausen
Telefon: 0208 8585-1
E-Mail: feuerwehrleitstelle@oberhausen.de

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

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