Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Schlussmeldung: Brand in Entsorgungsbetrieb in Oberhausen-Lirich

Oberhausen (ots)

Die Feuerwehr Oberhausen war seit gestern, 10.03.2026, um 17:55 Uhr bei einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb an der Buschhausener Straße im Einsatz.

Nach umfangreichen Löscharbeiten konnte das Feuer nach rund 24 Stunden vollständig gelöscht werden. Die vorsorglich über das Modulare Warnsystem (z. B. NINA) verbreitete Warnmeldung wurde inzwischen wieder zurückgenommen.

Zur Sicherstellung, dass keine weiteren Brandstellen aufflammen, überwacht eine Brandwache bis zum heutigen Abend die Einsatzstelle, um mögliche Glutnester frühzeitig zu erkennen.

Die Feuerwehr Oberhausen bedankt sich bei allen beteiligten Organisationen für die gute und professionelle Zusammenarbeit. Unser Dank gilt insbesondere der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr, der Berufsfeuerwehr Duisburg, der Johanniter-Unfall-Hilfe Essen, dem Technischen Hilfswerk sowie dem Betreiber des Entsorgungsbetriebs für die kooperative Unterstützung während des Einsatzes.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell