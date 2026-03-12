Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verkehrsunfall auf der BAB 516 - PKW überschlägt sich

Oberhausen (ots)

Auf der BAB 516 kam es am heutigen Abend in Fahrtrichtung Arnheim, kurz vor der Abfahrt Oberhausen Sterkrade zu einem Verkehrsunfall im Baustellenbereich. Hierbei überschlug sich ein PKW und blieb auf dem Dach liegen.

Eine im Fahrzeug befindliche Person wurde dabei verletzt. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sich mehrere Ersthelfer um die verletzte Person und leisteten Erste Hilfe.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung der verletzten Person. Diese wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es auf der Autobahn zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell