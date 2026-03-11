Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Folgemeldung der Feuerwehr Oberhausen zum Einsatz in der Lagerhalle: Einsatz der Feuerwehr Oberhausen wird noch Stunden andauern

Oberhausen (ots)

Die Feuerwehr Oberhausen ist seit Dienstag, 10. März, 17:55 Uhr bei einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb an der Buschhausener Straße im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern zum aktuellen Stand an. In einer Lagerhalle war ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte bekämpfen den Brand weiterhin mit mehreren Strahlrohren. Zusätzlich wird das Brandgut mit schwerem Gerät auseinandergezogen, um versteckte Glutnester gezielt ablöschen zu können. Die Maßnahmen gestalten sich weiterhin sehr aufwendig. Nach aktueller Einschätzung wird sich der Einsatz voraussichtlich noch bis in die Abendstunden hinziehen. Die derzeit 20 vor Ort befindlichen Einsatzkräfte werden in einem vierstündigen Rhythmus regelmäßig ausgewechselt. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde die Buschhausener Straße zeitweise vollständig gesperrt. Die Sperrung ist mittlerweile aufgehoben. Vorsorglich informierte die Feuerwehr die Bevölkerung über die Warn-App NINA. Das Umweltamt der Stadt Oberhausen sowie das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima (LANUK) wurden durch die Einsatzleitung zur Beratung hinzugezogen. Aufgrund der bestehenden Rauchentwicklung empfiehlt die Feuerwehr vorsorglich Türen und Fenster in den Stadtteilen Lirich und Buschhausen geschlossen zu halten. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Berufsfeuerwehr Oberhausen wird weiterhin durch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt.

