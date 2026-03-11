Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Feuer in Lagerhalle - Einsatz dauert an

Die Feuerwehr Oberhausen ist seit 17:55 Uhr bei einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb an der Buschhausener Straße im Einsatz.

In einer Lagerhalle ist ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte bekämpfen den Brand derzeit mit mehreren Strahlrohren. Zudem wird das Brandgut mit schwerem Gerät auseinandergezogen.

Zur Unterstützung wurde ein Großlüfter der Feuerwehr Duisburg angefordert. Außerdem unterstützt die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr mit einem Teleskoplader bei den Arbeiten.

Aufgrund der Rauchentwicklung wurde die Buschhausener Straße zeitweise vollständig gesperrt. Vorsorglich informierte die Feuerwehr die Bevölkerung über die Warn-App NINA.

Die Maßnahmen gestalteten sich sehr aufwendig und dauern zum aktuellen Zeitpunkt (3:00 Uhr) weiterhin an. Die Einsatzdauer ist nicht absehbar.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Im Einsatz sind beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr Oberhausen sowie alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr.

