Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Laubach: Polizei hebt professionelle Indoorplantage aus - U-Haft

Giessen (ots)

+++ Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen +++

Laubach: Polizei hebt professionelle Indoorplantage aus - U-Haft

Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mittelhessen haben am Dienstag (3.2.) einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Gießen in Laubach vollstreckt. Anlass waren seit gut einem Jahr geführte Ermittlungen der Gießener Kriminalpolizei wegen des Verdachts des illegalen Betäubungsmittelhandels. Die umfangreichen Ermittlungen des Rauschgiftkommissariats K34 mündeten nun in der Festnahme zweier Tatverdächtiger. Beide sitzen in Haft.

Bei Beginn der Durchsuchung einer Lagerhalle am Dienstagmorgen flüchteten die beiden Männer zu Fuß. Die gut vorbereiteten Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf, holten die Flüchtigen ein und nahmen sie vorläufig fest. Verletzt wurde niemand.

Im Inneren fanden die Ermittler eine professionell betriebene Cannabisplantage. Den ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um gut 1.400 Cannabispflanzen. Dessen geschätzter Marktwert beläuft sich auf etwa zwei Millionen Euro. Mit Unterstützung einer Technischen Einsatzeinheit stellten die Beamten Pflanzen und Zubehör sicher. An dem erfolgreichen Einsatz war eine zweistellige Anzahl an Einsatzkräften beteiligt.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei albanische Staatsangehörige im Alter von 29 Jahren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Ermittler beide einem Haftrichter des Amtsgerichts Gießen vor. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen die dringend Tatverdächtigen. Beide befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten.

Volker Bouffier, Staatsanwalt und stellvertretender Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Gießen, Tel.: (0641) 934-3321

Pierre Gath, Polizeihauptkommissar und Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell