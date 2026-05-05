Polizeipräsidium Ludwigsburg

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Tamm

Murr: großes Treffen der Posing-/Tuning-/Eventszene und mehrere verbotene Kfz-Rennen beschäftigen die Polizei - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend (02.05.2026) fanden sich Angehörige der sogenannten Posing-/ Tuning-/ Eventszene auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Heinkelstraße in Ludwigsburg ein, um an einem über Soziale Medien beworbenen "Autotreffen" teilzunehmen. Dabei war der Zulauf in den Abendstunden so groß, dass bereits gegen 20:00 Uhr die Parkflächen und ein Teil eines Parkhauses nahezu ausgelastet waren. Nach Schätzung der polizeilichen Einsatzkräfte waren im Verlauf des Abends in der Spitze über 800 Fahrzeuge sowie bis zu 2.000 Personen vor Ort. Dadurch kam es auf dem Gelände des Einkaufszentrums sowie den umliegenden Straßen zu teils erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, von denen auch unbeteiligte Verkehrsteilnehmende und der Busverkehr des ÖPNV betroffen waren.

Im Laufe der Veranstaltung kam es zu teils massiven Lärm- und Geruchsbelästigungen, da Fahrerinnen und Fahrer von Autos und Motorrädern immer wieder laut ihre Motoren aufheulen oder Reifen durchdrehen ließen und über den Parkplatz drifteten. Einige Motorradfahrende umfuhren zudem Absperrungen und gelangten so in eines der Parkhäuser. Dort sorgten sie durch starke Beschleunigungen für extremen Lärm, der auch die Anwohnerschaft im Bereich des Tammer Wohngebiets Hohenstange massiv in ihrer Ruhe störte und zu zahlreichen Anrufen bei der Polizei führte. Elf Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg waren im Einsatz, um Zu- und Abfahrtskontrollen durchzuführen und Verstöße auf dem Parkplatzgelände zu ahnden. Dabei wurden die Einsatzmaßnahmen durch die Teilnehmenden des "Autotreffens" teilweise erheblich behindert. Kontrollmaßnahmen wurden beispielsweise durch dutzende Personen beobachtet und lautstark kommentiert. Außerdem wurde immer wieder aufgestelltes Absperrmaterial entfernt, um gesperrte Flächen nutzen oder Polizeikontrollen umfahren zu können. Gegen 01:30 Uhr entspannte sich die Situation und eine Abreisewelle setzte ein. Etwa eine Stunde später waren dann nur noch vereinzelte Personen und Fahrzeuge auf dem Parkplatz.

Während des "Autotreffens" wurden bei Kontrollen zahlreiche Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. Unter anderem wurden 13 Fahrende wegen Verursachung unnötigen Lärms zur Anzeige gebracht. Bei sieben Fahrzeugen waren unzulässige Veränderungen vorgenommen worden, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Eine 17-jährige Jugendliche wurde fahrend auf einem Leichtkraftrad angetroffen, obwohl sie nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte und zudem die Betriebserlaubnis des Motorrads erloschen war. Gegen sie und den 23-jährigen Halter des Leichtkraftrads wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Im Umfeld des "Autotreffens" fanden mehrere verbotene Kraftfahrzeugrennen statt. Gegen 23:10 Uhr (02.05.2026) rasten beispielsweise zwei Fahrzeuglenker mit einem VW Golf und einem orangefarbenen BMW mit Schweizer Kennzeichen auf der Bundesautobahn 81 von Heilbronn kommend in Richtung Stuttgart. Dabei fuhren sie bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit von etwa 200 km/h teilweise nebeneinander und versuchten, sich über Betätigung der Lichthupe freie Fahrt zu verschaffen. Eine Streifenwagenbesatzung, die nur mit Mühe auf die Fahrzeuge aufschließen konnte, stoppte den VW Golf im Bereich des Parkplatzes Engelberg und kontrollierten den 20-jährigen Fahrer sowie dessen 21-jährigen Beifahrer. Dem Fahrer des BMW gelang unerkannt die Flucht über die Autobahn in Richtung Stuttgart. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu der grob verkehrswidrigen Fahrweise der beiden Autofahrer machen können. Insbesondere werden Personen gesucht, die durch das Verhalten des 20-Jährigen oder des noch unbekannten BMW-Fahrers gefährdet wurden. Entsprechende Hinweise werden unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Kurz vor 01:00 Uhr (03.05.2026) stellte eine Zivilstreife der Polizei vier Motorräder fest, die bei Tamm von der Bundesstraße 27 kommend auf die Bundesautobahn 81 in Richtung Stuttgart auffuhren. Dort beschleunigten sie stark, zogen von der Einfädelspur sofort auf die linke Fahrspur und rasten mit überhöhter Geschwindigkeit bis zur Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen. Dort wechselten sie auf die Bundesstraße 10 in Richtung Stuttgart und beschleunigten auf bis zu 170 km/h (bei zulässigen 80 km/h). Nachdem ein Fahrer versuchte, bei geschätzten 120 km/h einen sogenannten "Wheelie" zu machen, erlitt sein Motorrad einen technischen Defekt, so dass alle vier Personen anhielten und sicher kontrolliert werden konnten. Gegen die drei Männer im Alter von 23, 24 und 35 Jahren sowie eine 29-jährige Motorradfahrerin wird nun wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen ermittelt.

Am Sonntagmittag (03.05.2026) gegen 13:00 Uhr wurde ein neuerliches verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Murr gemeldet. Dort stellten zwei Fahrer ihre Fahrzeuge, einen Mercedes AMG und einen Porsche, nebeneinander in der Gottlieb-Daimler-Straße auf, um gleichzeitig zu starten und in Richtung Rudolf-Diesel-Straße zu rasen. Die hinzugezogene Streifenwagenbesatzung stellte den Mercedes kurz darauf auf einem Tankstellengelände in der Robert-Bosch-Straße fest und unterzog den 30-jährigen Fahrer einer Kontrolle. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Der Fahrer des Porsche konnte unerkannt entkommen und auch im Zuge der Fahndung nicht mehr festgestellt werden.

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