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Feuerwehr Bremen

FW-HB: Flammen zerstören Dachstuhl

Bremen (ots)

Ein Dachstuhlbrand beschädigte ein Wohn- und Geschäftsgebäude im Stadtteil Horn-Lehe am Samstag, den 11.04.2026, stark. Der Rettungsdienst musste eine verletzte Person ins Krankenhaus bringen. Knapp 80 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Kurz vor 15:40 Uhr gingen Notrufe in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Eine große Hecke hatte Feuer gefangen, die Flammen drohten, auf das direkt nebenstehende Gebäude überzugreifen. Als die ersten Einheiten am Einsatzort eintrafen, hatte sich der Brand bereits ausgebreitet. Die Flammen hatten beispielsweise einen Anhänger erfasst und zogen in das Dach eines Wohn- und Geschäftsgebäudes.

Ein Mann wurde verletzt, musste vom Rettungsdienst zunächst vor Ort versorgt und dann in ein Krankenhaus transportiert werden.

Es entwickelte sich ein ausgedehnter Dachstuhlbrand. Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen über zwei Drehleitern von beiden Gebäudeseiten von außen sowie mit mehreren Atemschutztrupps im Innenangriff. Gegen 17:40 Uhr gab der Einsatzleiter die Rückmeldung "Feuer unter Kontrolle". Die Kräfte führten mühsame Nachlöscharbeiten durch und mussten Bereiche des Daches dafür öffnen.

Der intensive Einsatz erforderte umfangreiche Logistik- und Einsatzhygienemaßnahmen. Nachdem die letzten Arbeiten vor Ort abgeschlossen waren, rückten Kräfte zur Nachkontrolle der Einsatzstelle im Laufe des Abends noch einmal an. Dies blieb ohne Feststellungen.

In den Einsatz eingebunden waren unter anderem Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 7, der Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Oberneuland, -Borgfeld, -Timmersloh und Lehesterdeich, Führungskräfte, Sonderfunktionen und -fahrzeuge der Feuerwehr sowie Kräfte des stadtbremischen Rettungsdienstes.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bremen
Christian Patzelt
Pressestelle
E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de
Internet: https://www.feuerwehr.bremen.de
Instagram: https://www.instagram.com/feuerwehr.bremen

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell

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