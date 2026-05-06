Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (05.05.2026) zwischen 09.45 Uhr und 10.30 Uhr einen Opel, der auf einem Parkplatz am Waldfriedhof in Leonberg abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon, der mit einem weißen Pkw unterwegs gewesen sein könnte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

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