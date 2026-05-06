Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Hochberg: Unfallflucht in der Küferstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (05.05.2026) ereignete sich zwischen 08.30 Uhr und 17.30 Uhr eine Unfallflucht in der Küferstraße in Hochberg, bei der ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen am Fahrbahnrand abgestellten Dacia und machte sich anschließend aus dem Staub. Am Dacia konnten grüne Farbantragungen festgestellt werden, die darauf hindeuten, dass das Verursacherfahrzeug grün gewesen sein dürfte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

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