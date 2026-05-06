Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Zeugen nach Körperverletzung am 1. Mai gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar sucht Zeugen eines Verfalls, der sich am 1. Mai im Bereich der Florianshütte in Bönnigheim ereignete.

Auf einem Feldweg trafen gegen 17.00 Uhr ein noch unbekannter Sprinterfahrer und zahlreiche Fußgänger aufeinander. Aus noch ungeklärten Gründen geriet der Fahrer des Transporters in verbalen Streit mit einem der Passanten und stieg aus. Daraufhin bildete sich eine Menschentraube um die Streitenden.

Ein 25-jähriger Unbeteiligter wollte den Streit schlichten, als er völlig unvermittelt von einem noch unbekannten Mann angegriffen wurde. Der Unbekannte trat dem 25-Jährigen zunächst in den Bauch und anschließend gegen den Kopf, sodass er bewusstlos zu Boden ging.

Während der Geschädigte vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, ergriff der Täter mutmaßlich die Flucht.

Da sich zum Zeitpunkt des Vorfalls sehr viele Personen dort aufgehalten haben sollen, bittet der Polizeiposten Kirchheim am Neckar darum, dass sich Zeugen unter der Tel. 07143 891060 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell