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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall auf der B 27 - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwoch (06.05.2026) gegen 08.10 Uhr auf der Bundesstraße 27 Höhe der Großingersheimer Straße in Bietigheim-Bissingen ereignete. Ein 53 Jahre alter LKW-Lenker befuhr die B 27 und passierte die Einmündung der Großingersheimer Straße, als es zu einem Zusammenstoß mit einem 18 Jahre alten VW-Fahrer kam, der von der Großingersheimer Straße nach links auf die B 27 einbiegen wollte. Die dortige Einmündung ist ampelgeregelt und beide Fahrer gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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