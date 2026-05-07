Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Falsche Polizeibeamte am Werk

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter riefen am Mittwochnachmittag bei einer 83 Jahre alten Böblingerin an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Durch geschickte Gesprächsführung brachten sie die Seniorin dazu, einer ebenfalls unbekannten Frau an ihrer Haustür Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro zu übergeben.

Informationen dazu, wie Sie sich vor einem solchen Betrug schützen können, finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell