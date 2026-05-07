Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Achtjährige bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein acht Jahre altes Mädchen wurde am Mittwoch (06.05.2026) mit mutmaßlich schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 12.50 Uhr in Gärtringen in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Die Achtjährige fuhr ohne Helm auf einem Tretroller den Stefan-Zweig-Weg entlang. An der Einmündung zum Rohrweg übersah sie mutmaßlich eine von rechts kommende, in Richtung Kreisverkehr fahrende 68 Jahre alte Opel-Lenkerin. Das Mädchen kollidierte daraufhin mit dem Pkw.

Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 4.000 Euro belaufen.

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