POL-LB: Leonberg: Streit zwischen Verkehrsteilnehmenden eskaliert
Ludwigsburg (ots)
Ein 25 Jahre alter VW-Lenker traf am Mittwoch (06.05.2026) gegen 23.20 Uhr in Leonberg auf eine 19 Jahre alte VW-Lenkerin. Die beiden Fahrzeuge kamen sich an einer Engstelle in der Gerlinger Straße entgegen. Da weder die Frau noch der Mann warten wollten, soll der 25-Jährige ausgestiegen sein und ein Streitgespräch mit der 19-Jährigen begonnen haben.
Als ein 54 Jahre alter Mitfahrer der 19-Jährigen hinzukam, entstand ein Gerangel zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf soll der 25-Jährige den 54-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und anschließend den am Boden liegenden Mann mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben.
Anschließend fuhr der 25-Jährige davon, konnte aber noch am selben Abend ermittelt und angetroffen werden. Er erlitt im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung ebenfalls leichte Verletzungen.
Der 54-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.
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