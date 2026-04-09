Polizei Dortmund

POL-DO: Waffen, Drogen, Festnahmen - eine weitere Woche intensiver Einsätze für mehr Sicherheit in der Stadt durch Präsenzkonzeption "Fokus"

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0299

Mehr Kontrollen, klare Ergebnisse: Zwischen dem 2. und 8. April waren die Einsatzkräfte der Präsenzkonzeption "Fokus" wieder verstärkt im Einsatz - mit sichtbarer Wirkung auf den Straßen.

Dabei wurden zahlreiche Personen überprüft, Drogen, Waffen und Bargeld sichergestellt und präventive Maßnahmen gegen Kriminalität ergriffen.

Am Donnerstag (2. April) stoppten die Einsatzkräfte gegen 17:30 Uhr ein Auto an der Bornstraße. Der Fahrzeugführer stand unter Drogeneinfluss. Die Folge: Eine Strafanzeige.

Kurze Zeit später kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen 36-Jährigen in der Lütge Brückstraße. In seinem Auto: Eine scharfe Schusswaffe, ein Teleskopschlagstock und Bargeld. Die Einsatzkräfte stellten Waffen und Geld sicher und fertigten eine Strafanzeige.

An der Weißenburger Straße überraschte ein Wohnungseinbrecher einen Bewohner. Es folgte eine Auseinandersetzung. Die Einsatzkräfte nahmen den Täter vorläufig fest.

Am ZOB beobachteten die Beamtinnen und Beamten einen Drogenhandel und stellten Cannabis sicher.

Am Osterwochenende (4. Und 5. April) kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 117 Personen und 52 Fahrzeuge. Dabei stellten sie mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sowie Verkehrsordnungswidrigkeiten fest. Außerdem: Eine Festnahme. Ein alkoholisierter Randalierer fing an, Sachen zu beschädigen. Die Beamtinnen und Beamten brachten ihn ins Zentrale Polizeigewahrsam.

Am Dienstag (7. April) kontrollierten die Einsatzkräfte eine Person, die bereits polizeibekannt ist. Der Mann hatte hochwertige Fahrräder dabei, die nach derzeitigen Erkenntnissen gestohlen sind. Außerdem Heroin, Bargeld und diverse Dokumente, die aus einem Taschendiebstahl stammen. Die Kräfte stellten die Drogen und das Diebesgut sicher und fertigten mehrere Strafanzeigen.

Weitere Drogen fanden die Polizistinnen und Polizisten am Mittwoch (8.4.) bei Personen am Nordmarkt (Kokain) und im Dietrich-Keuning-Park (illegaler Handel mit Cannabis). Außerdem an der Mallinckrodtstraße (nicht geringe Menge Cannabis und Bargeld im vierstelligen Bereich). Im Zuge dieser Kontrolle fanden die Einsatzkräfte eine Person mit offenem Haftbefehl und brachten diese in das Polizeigewahrsam. Von da aus ging es weiter in die JVA.

Die Polizei Dortmund wird auch weiterhin im Rahmen der Konzeption "Fokus" eine hohe Präsenz im Stadtgebiet zeigen, um die Straßenkriminalität sowie den gewerbsmäßigen Drogenhandel nachhaltig zu bekämpfen. Ziel ist es weiterhin, das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu erhöhen.

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