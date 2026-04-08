Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei stellt zwei Tatverdächtige nach Diebstahl auf Baustelle in Dortmund-Brechten

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0296

Nach Diebstahl direkt gefasst: In der Nacht zu Mittwoch (08. April 2026) hat die Polizei in Brechten zwei Tatverdächtige nach einem mutmaßlichen Diebstahl auf einer Baustelle vorläufig festgenommen.

Gegen 01:10 Uhr gingen bei der Polizei Hinweise auf zwei männliche Personen ein, die sich unbefugt auf einer Baustelle im Bereich Schiffhorst/Freie Scholle aufhalten und dort Gegenstände entwenden sollen. Eine aufmerksame Zeugin hatte die Situation beobachtet und umgehend den Notruf verständigt.

Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später vor Ort ein und konnten zwei Männer in unmittelbarer Nähe der Baustelle antreffen und kontrollieren. Einer 20 Jahre alt aus Dortmund, einer 21 Jahre alt ohne festen Wohnsitz . Beide Personen hatten schmutzige Hände und Kleidung, was auf einen Aufenthalt auf dem Baustellengelände hindeutete. Außerdem hatten beide Rucksäcke dabei. Darin: Kupferrohre und Kabel.

Die Einsatzkräfte stellten die aufgefundenen Gegenstände sowie mutmaßliche Tatwerkzeuge sicher. Die Tatverdächtigen wurden ins Zentrale Polizeigewahrsam gebracht. Weitere Personen konnten bei einer Durchsuchung des Baustellengeländes nicht festgestellt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Tatverdächtigen Zugang zu dem umzäunten Rohbau und entwendeten dort Metallteile, die sie vor Ort zerkleinerten, um sie leichter abtransportieren zu können. Am Tatort wurden durch die Kriminalpolizei Spuren gesichert.

Die Ermittlungen, insbesondere zur genauen Schadenshöhe und zu möglichen weiteren Taten, dauern an. Die Polizei prüft zudem Hinweise auf weitere Straftaten im Zusammenhang mit einem der Beschuldigten.

Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die Einsatzkräfte fertigten Strafanzeigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

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