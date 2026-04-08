Polizei Dortmund

POL-DO: Auto kollidiert mit Schrankenanlage der Feuerwehr an der Linienstraße - Fahrer hat Gipsarm und steht unter Lachgaseinfluss

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0292

Ein Ausflug mit Folgen. Scheinbar infolge des Konsums von Lachgas und aufgrund körperlicher Einschränkungen (Gipsarm) endete der geplante Ausflug in die Linienstraße schließlich in der Zufahrtsanlage der Feuerwache 1 in Dortmund.

Am 8. April 2026 gegen 00:42 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Schwerte gemeinsam mit einem 21-jährigen und einem 25-jährigen Mann aus Lünen in einem geliehenen VW den Zufahrtsbereich der Linienstraße.

Ersten Erkenntnissen nach beabsichtigte der 24-Jährige, nach links abzubiegen. Im Kurvenbereich kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schrankenanlage der Feuerwache 1.

Durch den Zusammenstoß lösten alle Airbags im Fahrzeug aus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Alle Fahrzeuginsassen waren mutmaßlich nicht angegurtet. Verletzt wurde jedoch glücklicherweise niemand.

Während der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer Lachgas konsumiert hatte. Bei einer Nachschau im Fahrzeug wurden Luftballons gefunden, im unmittelbaren Umfeld zudem eine Lachgasflasche.

Der 24-Jährige wurde zur Polizeiwache Nord verbracht. Dort wurde ihm durch den diensthabenden Arzt eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher, der Leihwagen wurde abgeschleppt.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro.

Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 24-Jährigen.

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