Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (864) Wohnungseinbruch in Roth - Zeugen gesucht
Roth (ots)
Sonntagnacht (07.09.2025) gelangten bislang unbekannte Täter in ein Anwesen in Roth. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.
Die Unbekannten verschafften sich gegen 23:45 Uhr Zugang zu dem Anwesen in der Gartenstraße, in dem sich ein Büro und eine Wohnung befinden. Die Täter gelangten auch in den Keller des Anwesens. Zu einem Entwendungsschaden ist es nach momentanen Ermittlungsstand nicht gekommen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und sicherte unter anderem Spuren am Tatort.
Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.
