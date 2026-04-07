Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf: Verkehrsunfall mit Verletzten durch verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf der Autobahn - zwei Fahrzeuge flüchten

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0289

Am Samstag (04. April) gegen 19:30 Uhr ereignete sich auf der A1 in Fahrtrichtung Köln, kurz vor dem Autobahnkreuz Dortmund-Unna, ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Noch während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Zwei Beteiligte sollen von der Unfallörtlichkeit geflüchtet sein. Die Polizei Dortmund sucht jetzt nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhren drei hochmotorisierte Fahrzeuge die A1 in Richtung Köln, darunter der 24-jährige Unfallverursacher aus Ganderkesee in seinem Audi RS6 Avant. Unter Ausnutzung aller drei Richtungsfahrstreifen und des Seitenstreifens überholten sie sich riskant und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mehrfach gegenseitig.

Im Baustellenbereich kurz vor dem Kreuz Dortmund-Unna fuhr der 24-Jährige mit seinem Audi nahezu ungebremst auf das Heck eines vorausfahrenden Mercedes eines 74-Jährigen aus Witten auf. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge in die Betonschutzwand. Der Mercedes des 74-Jährigen wurde von dieser abgewiesen und drehte sich mehrfach. Dabei streifte er den Mercedes eines 45-jährigen Niederländers. Auch der Audi eines 56-Jährigen wurde leicht beschädigt.

Der 24-jährige Unfallverursacher verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Der 74-Jährige erlitt schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Die beiden anderen an dem verbotenen Kraftfahrzeugrennen beteiligten Autos flüchteten von der Unfallstelle. Ersten Zeugenangaben zufolge könnte es sich um einen weißen Audi R8 aus Wuppertal und einen schwarzen BMW aus dem Hochsauerlandkreis handeln.

Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team angefordert. Währenddessen musste die Richtungsfahrbahn Köln gesperrt werden. Der Verkehr wurde zurückgeführt und von der Autobahn abgeleitet.

Der Audi und zwei Mobiltelefone des 24-Jährigen sowie der unfallbeteiligte Mercedes des Witteners wurden sichergestellt.

Die Polizei Dortmund sucht nun nach den beiden am Rennen beteiligten Fahrzeugen. Diese könnten weiter in Richtung Köln weitergefahren sein oder im Kreuz Dortmund-Unna auf die A44 abgebogen sein.

Hinweise bitte an die Autobahnpolizeiwache Kamen, 0231-132/4521.

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