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Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall auf der A2: Unfallverursacher flüchtet nach zweitem Crash - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0293

Ein Unfall, dann noch einer und schließlich flüchtet er zu Fuß - Die Polizei sucht einen unbekannten Transporter-Fahrer.

Am Dienstag (7. April 2026) wollte ein 65-jähriger Autofahrer aus Beckum auf der Auffahrt Beckum auf die A2 in Richtung Oberhausen auffahren. Dabei kollidierte er mit einem weißen Transporter. Laut Zeugenaussagen fuhr der Transporter auf den Seitenstreifen der Auffahrt und zog plötzlich links rüber, als der PKW an ihm vorbei wollte.

Verletzt wurde niemand. Doch statt wie der Beckumer anzuhalten, fuhr der Transporter weiter. An der Abfahrt Hamm-Uentrop: Unfall Nummer zwei. Zeugen konnten beobachten, wie der Transporter im Kurvenbereich von der Fahrbahn abkam und im Graben liegen blieb. Fahrer und Beifahrer verließen das Fahrzeug und flüchteten zu Fuß in ein ländliches Gebiet.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnten die flüchtigen Personen bislang nicht angetroffen werden. Der 65-jährige Autofahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen eines Verkehrsunfalls mit Sachschaden und Flucht.

Der flüchtige Fahrer wird wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 30-35 Jahre alt - etwa 180 cm groß - bekleidet mit T-Shirt und heller Jeans - gebräunter Teint

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität der flüchtigen Personen geben können, sich bei der Autobahnpolizeiwache Kamen unter 0231/132-4521 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Fatima Talalini
Telefon: 0231 132-1029
E-Mail: fatima.talalini@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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