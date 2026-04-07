Polizei Dortmund

POL-DO: Tankstellenraub in Dortmund-Berghofen: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Das hatte sich der Täter anders vorgestellt. Ein Tankstellenraub endete am Montag für einen 20-jährigen Dortmunder bei der Polizei.

Mit Sturmhaube vermummt verlangte ein zunächst unbekannter Täter am 6. April 2026 um 3:28 Uhr Geld aus der Kasse einer Tankstelle an der Wittbräucker in Dortmund Berghofen. Verletzt wurde dabei niemand.

Danach flüchtete er zu Fuß in Richtung Aplerbeck. Im Rahmen der Fahndung konnten die eingesetzten Einsatzkräfte den Tatverdächtigen nicht weit von der Tankstelle antreffen und festnehmen.

Er hatte die Tatbeute sowie eine Schreckschusspistole dabei. Die Einsatzkräfte stellten Beute und Waffe sicher, verbrachten ihn ins Polizeigewahrsam und stellten seine Identität fest.

Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor.

Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen räuberischer Erpressung.

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