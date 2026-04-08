Polizei Dortmund

POL-DO: Ausgelöster Feuermelder löst ungewöhnlichen Polizeieinsatz aus: Festnahme in Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0295

In einem Hotel an der Wittekindstraße in Dortmund bemerkte am Sonntag (05.04.2026) ein Hotelmitarbeiter einen ausgelösten Feuermelder in einem Hotelzimmer. Als er gegen 22:40 Uhr nachschaute, fand er zwei Männer vor, die augenscheinlich Drogen verpackten.

Noch bevor die hinzugerufene Polizei am Hotel ankam, flüchteten die Männer mit einem Auto von der Örtlichkeit. Weitere Beamten der Polizei Dortmund stellten wenig später den Pkw auf der A 40 in Fahrtrichtung Bochum, Höhe der Abfahrt Dortmund-Kley, fest. In dem Fahrzeug befand sich ein 23-Jähriger aus Dortmund, von dem anderen Mann fehlte jede Spur.

Die Polizisten fanden bei dem Dortmunder und in dessen Auto einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie drei Mobiltelefone. Eine nicht geringe Menge Drogen, vermutlich Kokain, stellten die Beamten im Hotelzimmer sicher.

Als wäre der Fund nicht genug, stellte sich bei der Kontrolle auf der A 40 raus, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren war. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Auf einer Polizeiwache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Da die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen, konnte er nach Abschluss der ersten Ermittlungen die Polizeiwache wieder verlassen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln sowie wegen des Fahrens unter Drogeneinflusses. Die Ermittlungen zu der anderen Person dauern an.

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