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Polizei Dortmund

POL-DO: Schwere Brandstiftung in Dortmund-Körne: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0297

Am Montag (6. April 2026) brannten in einem Innenhof der Hannöverschen Straße Teile eines geparkten Autos sowie die Hauseingangstür eines Gewerbes. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und sucht Zeugen.

Aufmerksame Zeugen bemerkten gegen 22:20 Uhr den Brand der Hauseingangstür und eines abgestellten Autos (Porsche) im Innenhof einer Wohnungsvermietungsagentur. Als die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eintrafen, waren die Brände bereits gelöscht.

Erkenntnissen zufolge besteht der Verdacht der Brandstiftung. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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