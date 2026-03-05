PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Markante Holzbank in Morbach (OT Rapperath) entwendet

Morbach (ots)

Am Sonntag,01.03.2026, meldete der 76-jährige Geschädigte der Polizeiinspektion Morbach, dass seine gravierte Holzbank, welche er zur Silbernen Hochzeit geschenkt bekommen hatte, von Unbekannten in Rapperath entwendet wurde. An der Bank sind die Initialen M & K eingraviert.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach unter 06533-93740.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533 9374 0
E-Mail: PIMorbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

