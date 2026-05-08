Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall auf der Landesstraße 1110 mit drei Beteiligten

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag (07.05.2026) gegen 15.20 Uhr auf der Landesstraße 1110 kurz vor dem Grotztunnel bei Bissingen ereignete. Ein 66 Jahre alter Mercedes-Lenker wollte von der L 1110 nach links in die Straße "Im Erlengrund" abbiegen. Vermutlich übersah er hierbei einen entgegenkommenden 53-jährigen Opel-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel außerdem auf einen Skoda mit Anhänger geschoben, dessen 65 Jahre alter Fahrer von der Straße "Im Erlengrund" auf die L 1110 hatte abbiegen wollen und verkehrsbedingt an der Haltelinie zum Stehen gekommen war. Der Mercedes und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des Mercedes und der Fahrer des Opel erlitten Verletzungen, worauf sie durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht wurden.

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