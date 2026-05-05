Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Abbiegeunfall mit einem Verletzten

Duisburg (ots)

Im Kreuzungsbereich der Moerser Straße und Schauenstraße gab es am Montagnachmittag einen Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter. Der 53 Jahre alte Fahrer eines MG bog an einer Ampel von der Schauenstraße nach rechts auf die Moerser Straße ab und fuhr dabei einen 28-Jährigen auf einem E-Scooter an. Der Mann auf dem E-Scooter stürzte und verletzte sich. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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