POL-DU: Bergheim: Abbiegeunfall mit einem Verletzten
Duisburg (ots)
Im Kreuzungsbereich der Moerser Straße und Schauenstraße gab es am Montagnachmittag einen Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter. Der 53 Jahre alte Fahrer eines MG bog an einer Ampel von der Schauenstraße nach rechts auf die Moerser Straße ab und fuhr dabei einen 28-Jährigen auf einem E-Scooter an. Der Mann auf dem E-Scooter stürzte und verletzte sich. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
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