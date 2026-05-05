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Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Räuberischer Diebstahl - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (2. Mai, 18:35 Uhr) klaute ein weibliches Duo Waren aus einem Supermarkt an der Moerser Straße, wurde durch den Ladendetektiv (33) gestellt und ergriff ohne Beute die Flucht.

Der Ladendetektiv beobachtete über die Videoanlage zwei Frauen, wie diese ohne die Ware zu bezahlen den Kassenbereich passierten und auf den Parkplatz liefen. Der 33-Jährige folgte dem Duo und stellte die Tatverdächtigen zur Rede. Nachdem sie die Tat zunächst abstritten und die Flucht ergreifen wollten, stellte er sich ihnen in den Weg. Dann erlitt der Detektiv Schläge und die Frauen ergriffen ohne Beute (dreistellige Summe) die Flucht in Richtung Ottostraße. Der 33-Jährige blieb unverletzt.

Er beschrieb die Täterinnen wie folgt:

   1. 25 bis 30 Jahre alt, Kopftuch mit Leopardenmuster, 
      blau-goldenes Kleid und lilafarbige Jacke.
   2. 25 bis 30 Jahre alt, braun-schwarze Haare, schwarze 
      Oberbekleidung und eine rote Jogginghose.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Duo machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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