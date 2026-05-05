Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Widerstände und tätliche Angriffe gegen Polizeibeamte

Duisburg (ots)

In gleich mehreren Fällen hatte es die Polizei Duisburg am langen Wochenende mit Widerständen oder tätlichen Angriffen zu tun.

Eine Auswahl:

Am Donnerstagabend (30. April, 20:45 Uhr) randalierte ein betrunkener 36-Jähriger auf dem Sternbuschweg. Die Polizei nahm den Mann zur Ausnüchterung und Beruhigung mit auf die Wache, wo er in Richtung der Einsatzkräfte trat und einen der Beamten an der Brust erwischte. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete die Entnahme einer Blutprobe an.

Am Sonntagnachmittag (3. Mai, 15 Uhr randalierte eine 47-Jährige betrunkene Frau auf der Königstraße und warf mit Glasflaschen. Als sie einen Platzverweis der Polizei ignorierte, nahmen sie Beamte im Streifenwagen mit zur Ausnüchterung auf die Wache. Im Auto bespuckte die Frau einen der Polizisten. Beim Aussteigen trat sie in Richtung der beiden Beamten und gegen die Autotür. Auch ihr wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen.

In beiden Fällen müssen sich die renitenten Personen mit Anzeigen auseinandersetzen.

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