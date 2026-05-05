Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Mann wirft mit Gullydeckel Ladentür ein

Duisburg (ots)

Ein 32-Jähriger muss sich mit einer Anzeige auseinandersetzen, weil er am frühen Freitagmorgen (1. Mai, 6:30 Uhr) mit einem Gullydeckel die Eingangstür eines Handy-Geschäfts am Sonnenwall eingeworfen und dort ein Handy gestohlen haben soll. Ein Zeuge filmte den Mann, bevor dieser flüchtete. Ermittlungen führten Beamtinnen und Beamte der Polizei Duisburg schließlich zur Wohnanschrift des Verdächtigen an der Duisburger Straße. Die Polizei durchsuchte die Wohnung mit einem richterlichen Beschluss auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg. Sichergestellt wurde unter anderem ein Mobiltelefon. Der 32-Jährige muss sich jetzt mit einem Verfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell