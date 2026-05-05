Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Seniorin bestohlen - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Eine Seniorin (81) verständigte am Freitagmorgen (1. Mai, 7:35 Uhr) die Polizei, weil ein Unbekannter aus ihrer Wohnung an der Kirchstraße Bargeld entwendet hatte.

Die 81-Jährige schilderte den Einsatzkräften, dass ein Mann bei ihr klingelte und sich als Neffe der Nachbarin ausgab. Sie ließ ihn in ihre Wohnung und bot ihm ein Getränk an. Während die Rentnerin abgelenkt war, nutzte der Unbekannte die Gelegenheit und stahl der Frau die Geldbörse. Dann verließ er die Wohnung.

Die Duisburgerin beschrieb den Polizisten, dass der Mann 1,80 Meter groß und zwischen 35 und 40 Jahren alt gewesen sei. Er habe blonde, kurze Haare gehabt und einen blonden, längeren Vollbart. Er soll eine Jeans und ein Hemd getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell