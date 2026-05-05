POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer
Duisburg (ots)
Ein 61-jähriger Motorradfahrer erlitt bei einem Unfall auf der Giesenfeldstraße (Höhe Akazienweg) am Donnerstagnachmittag (30. April, 15:50 Uhr) schwere Verletzungen. Er kollidierte aufgrund eines Fahrfehlers mit einer Verkehrsinsel, prallte gegen zwei Verkehrsschilder und stürzte. Der 61-Jährige wurde mit dem Rettungswagen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.
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