PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Duisburg (ots)

Ein 61-jähriger Motorradfahrer erlitt bei einem Unfall auf der Giesenfeldstraße (Höhe Akazienweg) am Donnerstagnachmittag (30. April, 15:50 Uhr) schwere Verletzungen. Er kollidierte aufgrund eines Fahrfehlers mit einer Verkehrsinsel, prallte gegen zwei Verkehrsschilder und stürzte. Der 61-Jährige wurde mit dem Rettungswagen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 08:15

    POL-DU: Hochheide: Seniorin bestohlen - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Eine Seniorin (81) verständigte am Freitagmorgen (1. Mai, 7:35 Uhr) die Polizei, weil ein Unbekannter aus ihrer Wohnung an der Kirchstraße Bargeld entwendet hatte. Die 81-Jährige schilderte den Einsatzkräften, dass ein Mann bei ihr klingelte und sich als Neffe der Nachbarin ausgab. Sie ließ ihn in ihre Wohnung und bot ihm ein Getränk an. Während die Rentnerin abgelenkt war, nutzte der Unbekannte ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 15:35

    POL-DU: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kleve, Zweigstelle Moers und der Kreispolizeibehörde Wesel: Ermittlungen nach Auseinandersetzung an einem Café

    Moers/Duisburg (ots) - Am Sonntagmorgen (03.05.2026) gegen 06:00 Uhr kam es nach Angaben von Anwohnern der Jahnstraße in Moers-Meerbeck zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich eines Cafés, bei der mindestens eine Person schwere Verletzungen erlitt. Hierbei sei auch ein Messer zum Einsatz ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 15:22

    POL-DU: Dellviertel: Brand im leerstehenden Gebäude - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Die Kriminalpolizei Duisburg hat infolge eines Brandes am Samstagnachmittag (2. Mai, 17:35 Uhr) in einem leerstehenden Gebäude an der Straße Papendelle die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen die Angaben zu der Tat machen können, melden sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800. Journalisten wenden sich mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren