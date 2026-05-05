POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Duisburg (ots) - Eine Seniorin (81) verständigte am Freitagmorgen (1. Mai, 7:35 Uhr) die Polizei, weil ein Unbekannter aus ihrer Wohnung an der Kirchstraße Bargeld entwendet hatte. Die 81-Jährige schilderte den Einsatzkräften, dass ein Mann bei ihr klingelte und sich als Neffe der Nachbarin ausgab. Sie ließ ihn in ihre Wohnung und bot ihm ein Getränk an. Während die Rentnerin abgelenkt war, nutzte der Unbekannte ...

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