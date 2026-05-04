Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Brand im leerstehenden Gebäude - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Die Kriminalpolizei Duisburg hat infolge eines Brandes am Samstagnachmittag (2. Mai, 17:35 Uhr) in einem leerstehenden Gebäude an der Straße Papendelle die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen die Angaben zu der Tat machen können, melden sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800.

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