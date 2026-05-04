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Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Brand im leerstehenden Gebäude - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Die Kriminalpolizei Duisburg hat infolge eines Brandes am Samstagnachmittag (2. Mai, 17:35 Uhr) in einem leerstehenden Gebäude an der Straße Papendelle die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen die Angaben zu der Tat machen können, melden sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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