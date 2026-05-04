Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kleve, Zweigstelle Moers und der Kreispolizeibehörde Wesel: Ermittlungen nach Auseinandersetzung an einem Café

Moers/Duisburg (ots)

Am Sonntagmorgen (03.05.2026) gegen 06:00 Uhr kam es nach Angaben von Anwohnern der Jahnstraße in Moers-Meerbeck zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich eines Cafés, bei der mindestens eine Person schwere Verletzungen erlitt. Hierbei sei auch ein Messer zum Einsatz gekommen.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, verhielten sich anwesende Personen unkooperativ und versuchten, die polizeilichen Maßnahmen zu behindern, woraufhin weitere Streifenwagen zur Unterstützung hinzugerufen wurden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve kam es zu Durchsuchungen eines Cafés, der Wohnung des 40-jährigen Geschädigten und des Autos eines 44-jährigen Tatverdächtigen, welcher vorläufig festgenommen wurde. Da zudem der Verdacht bestand, dass die Beteiligten Alkohol konsumiert hatten, wurde die Entnahme von Blutproben bei einem 29-jährigen Tatverdächtigen und dem 40-jährigen Geschädigten angeordnet.

Der schwerverletzte Geschädigte wurde im Anschluss durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Nachdem zunächst von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen und unter Leitung des Polizeipräsidium Duisburg eine Mordkommission mit Unterstützung von Kräften der Kreispolizeibehörde Wesel eingerichtet wurde, erhärtete sich dieser Verdacht im Zuge der Ermittlungen nicht. Die Kreispolizeibehörde Wesel ermittelt nun u.a. wegen einer gefährlichen Körperverletzung.

Ein Haftbefehlsantrag wurde nicht gestellt und der vorläufig festgenommene Tatverdächtige wurde entlassen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und den beteiligten Personen durch die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Wesel dauern weiterhin an.

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