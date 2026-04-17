Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Fall Eins: Bundespolizeiinspektion Hamburg vollstreckt 3 Haftbefehle

Hamburg (ots)

Am 16.04.2026 gegen 15:45 Uhr erkannten eingesetzte Zivilfahnder der Bundespolizeiinspektion Hamburg eine mit einem Haftbefehl gesuchte Person in direkter Bahnhofsnähe wieder.

Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der deutsche Staatsangehörige aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Hamburg zur Festnahme ausgeschrieben war.

Der 45-jährige Mann steht demnach im dringenden Verdacht, am 23.01.2026 gegen 03:25 Uhr im S-Bahnhof Reeperbahn einen Diebstahl im besonders schweren Fall begangen zu haben. Demnach soll er sich mit seinem Körper gegen eine Kiosktür geworfen und gegen die Tür getreten haben, sodass die Tür aufsprang. Anschließend soll er Bargeld sowie Zigaretten entwendet haben und geflohen sein. Im Rahmen von bundespolizeilichen Ermittlungen konnte anhand der erstellten Fahndungsbilder aus der Videosichtung des Kiosks der Tatverdächtige durch Zivilfahnder der Bundespolizei als bekannter Täter wiedererkannt und identifiziert werden.

Aufgrund von Fluchtgefahr erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg einen Haftbefehl gegen den Mann, der bereits wegen Diebstahls zu Freiheitsstrafen verurteilt worden und einschlägig vorbestraft war.

Der Gesuchte wurde dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Ein angeforderter Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde er in die Untersuchungshaftanstalt eingeliefert.

WL

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